Atmos Energy Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Atmos Energy liegt bei 41,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 43,46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat Atmos Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,92 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 4,72 Prozent in der Branche, was einer Unterperformance von -6,64 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Atmos Energy daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Atmos Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,55 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 124,82 im Segment "Gasversorgungsunternehmen". Somit erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Atmos Energy eine Dividendenrendite von 2,72 % aus, was 1,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.