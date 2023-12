Atlinks Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Atlinks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -13,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Atlinks eine Outperformance von +10,9 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,8 Prozent im letzten Jahr, und Atlinks übertraf diesen Durchschnittswert um 5,04 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Atlinks mit 0,177 HKD derzeit -1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beläuft sich die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, ebenfalls auf -1,67 Prozent, was auch zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Atlinks war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atlinks zeigt ein prominentes Signal der technischen Analyse. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem RSI-Niveau von 91,67 wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 41,07 auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".