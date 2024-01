Atlinks Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Atlinks wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 90 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Atlinks-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 49,12, was darauf hinweist, dass Atlinks weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmungen für Aktien verstärken oder verändern. Bei Atlinks wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls auf "Neutral" setzt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Atlinks weist ein KGV von 34,73 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 53,58. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten überwiegend positive Einstellungen gegenüber Atlinks in den letzten Tagen. Die Stimmungsanalyse deutet darauf hin, dass Atlinks eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Insgesamt erhält Atlinks von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.