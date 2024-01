Atlinks Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Atlinks-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,178 HKD, was einem Unterschied von -1,11 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der ebenfalls bei 0,18 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs lag auch hier nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,11 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atlinks-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Atlinks-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,76 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -13,16 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +10,39 Prozent für Atlinks. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,56 Prozent hatte, lag Atlinks um 7,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Atlinks-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Atlinks als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 34,73 liegt es insgesamt 35 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der 53,82 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.