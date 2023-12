Atlinks Aktie: Das hat Konsequenzen!

Atlinks-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 26,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -13,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,65 Prozent im Branchenvergleich für Atlinks. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -7,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Atlinks 34,01 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 34 auf, was bedeutet, dass die Börse 34,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Atlinks zahlt. Dies liegt 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Dividende schneidet Atlinks jedoch weniger gut ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung, was einem geringeren Ertrag von 5,51 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Atlinks neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 91,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 52,94 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.