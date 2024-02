Atlinks Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Atlinks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -20,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,27 Prozent im Branchenvergleich für Atlinks. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,41 Prozent im letzten Jahr, und Atlinks übertraf diesen Durchschnittswert um 30,18 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Atlinks ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Atlinks wurde zuletzt intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen rund um Atlinks diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die aktuelle Dividendenrendite für Atlinks beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,39 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Atlinks eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Atlinks beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Atlinks weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,51), weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Atlinks daher mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.