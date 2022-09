Atlas erhält eine strategische Investition der Serie B von bis zu 200 Millionen US-Dollar von Sixth Street Growth

Weitere Suchergebnisse zu "Atlas":

Chicago (ots/PRNewswire) -Das globale HCM-Technologieunternehmen investiert in die Skalierung seiner globalen Workforce-Management-Plattform, die innovative Unternehmen bei der Suche nach flexiblen Lösungen für die neue Arbeitswelt unterstützen sollAtlas, ein branchenführender Anbieter von Employer of Record -Lösungen und -Technologien, gab heute die Partnerschaft mit Sixth Street Growth bekannt, dem Wachstumsinvestitionsunternehmen der globalen Investmentfirma Sixth Street. Sixth Street Growth wird eine strategische Kapitalinvestition von bis zu 200 Millionen US-Dollar tätigen, um die weitere globale Expansion von Atlas zu unterstützen.Atlas leistete Pionierarbeit mit dem Direct Employer of Record-Modell, das von Unternehmen in mehr als 160 Ländern unterstützt wird, und baute seine Technologie mit dem Hauptaugenmerk auf die Unterstützung seiner Kunden bei der Einhaltung von Beschäftigungsregeln und -vorschriften auf globaler Basis auf. Führende Technologie in Verbindung mit lokaler, direkter Erfahrung ermöglicht es Atlas, Unternehmen mit globalen Ambitionen zu unterstützen und ihnen die Flexibilität zu geben, die besten Talente weltweit einzustellen und zu verwalten."Die Zukunft der Arbeit ist grenz- und kulturübergreifend", sagt Rick Hammell, Gründer und CEO von Atlas. "Atlas ermöglicht es Unternehmen, die Chance zu ergreifen, wettbewerbsfähig, flexibel und grenzenlos zu sein. Diese jüngste Investition von Sixth Street wird es uns ermöglichen, weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, indem wir die effizientesten und innovativsten Wege für die Expansion in neue Märkte, das Onboarding von Talenten, das Management des Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften und die internationale Bezahlung anbieten. "Die heutige Investition wird die Technologieplattform von Atlas weiter verbessern und den Nutzern mehr Flexibilität durch zusätzliche Selbstbedienungs- und Automatisierungsfunktionen bieten, die es Unternehmen ermöglichen, schneller zu skalieren, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die sie einstellen. Die Mittel werden auch die Softwarelokalisierung und den Echtzeit-Kundenservice in der Region unterstützen. Diese Erweiterungen der Softwareplattform erfolgen, nachdem Atlas im jüngsten Bericht des NelsonHall Vendor Evaluation and Assessment Tool (NEAT) als führendes Unternehmen in den Kategorien Enabling Technology und Global EOR Services ausgezeichnet wurde.Im Zusammenhang mit dieser Investition wird Nari Ansari, Managing Director bei Sixth Street Growth, dem Vorstand von Atlas beitreten.Ansari kommentierte: „Atlas ist eines der innovativsten Unternehmen, das Arbeitgebern in allen Branchen dabei hilft, eine immer komplexere globale Arbeitskräftedynamik zu bewältigen. Wir freuen uns, mit Rick und dem Team von Atlas in ihrer nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten."Das in den letzten zwei Jahren exponentiell gewachsene Unternehmen Atlas erhielt seine erste Investition von Guidepost Growth Equity, einer führenden Beteiligungsgesellschaft, die sich auf wachstumsstarke Technologieunternehmen konzentriert. Mit dieser ersten institutionellen Kapitalerhöhung beschleunigte das Unternehmen sein Wachstum, indem es seine globale Belegschaft um zusätzliche Talente erweiterte und sein Angebot an HR-Produkten ausbaute, was letztendlich in der Einführung der Atlas-Plattform gipfelte."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem Atlas-Team fortzusetzen und mit Sixth Street zusammenzuarbeiten, um so die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen", sagte Chris Cavanagh, General Partner bei Guidepost Growth Equity.Baird fungierte als exklusiver Platzierungsagent und Cooley fungierte als Rechtsberater von Atlas.Über AtlasAtlas ermöglicht es innovativen Unternehmen, in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein, und vertritt die Ansicht, dass Unternehmen jede Person beschäftigen sollten, die sie wollen, wo immer sie Talente finden. Als größter direkter Employer of Record (EOR) mit Niederlassungen in über 160 Ländern ist Atlas eine Technologieplattform, die von Experten unterstützt wird und Unternehmen die Flexibilität bietet, grenzüberschreitend zu expandieren, Talente einzustellen, die Einhaltung von Vorschriften zu steuern und Mitarbeiter weltweit zu bezahlen, ohne dass eine lokale Niederlassung erforderlich ist.Atlas wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung bei der Bewältigung der Herausforderungen aufgebaut, die der reibungslose Einsatz und die Bezahlung internationaler Mitarbeiter bei gleichzeitiger Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vor Ort mit sich bringen. Diese Erfahrung vereint lokalisierte Erfahrung und Fachwissen in einer unternehmensgerechten Technologieplattform, die Tausende von Unternehmen und Remote-Teams unterstützt. Die Atlas-Plattform wurde speziell für die Bereitstellung von End-to-End-EOR-Lösungen entwickelt und bietet den Anwendern Self-Service-Funktionen und Einblicke in Echtzeit, die zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse beitragen. Erfahren Sie mehr unter atlasHXM.com oder folgen Sie Atlas auf Linkedin @ Twitter (@Atlas_HXM).Über Sixth StreetSixth Street ist ein führendes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar und Kapitalzusagen. Sixth Street Growth ist die spezielle Plattform des Unternehmens für private Investitionen in Wachstumsunternehmen. Das Team von Sixth Street Growth arbeitet mit Unternehmen und Managementteams zusammen, um maßgeschneiderte Kapitallösungen zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums bereitzustellen. Seit der Gründung hat Sixth Street im Rahmen seiner Wachstumsinvestitionsstrategie mehr als 5 Milliarden US-Dollar in über 40 Unternehmen investiert. Zu den Investitionen von Sixth Street Growth gehören u.a. Airbnb, AvidXchange, Bloomreach, Datavant, DrFirst, Gainsight, MDLIVE, Spotify und Sprinklr. Weitere Informationen finden Sie unter www.sixthstreetgrowth.com oder folgen Sie Sixth Street auf LinkedIn, Twitter (@sixthstreetnews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3649840-2&h=3391731113&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsixthstreetnews&a=%40sixthstreetnews)) und Instagram (@sixthstreetpartners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3649840-2&h=1694808934&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FSixthStreetPartners%2F&a=%40sixthstreetpartners)).Über Guidepost Growth EquityGuidepost Growth Equity ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit Technologieunternehmen eingeht, die innovative Lösungen in großen, dynamischen Märkten anbieten, darunter Anwendungssoftware und Datendienste sowie Infrastruktursoftware und technologiegestützte Dienstleistungen. Zu den aktuellen und früheren Beteiligungen gehören u.a. Atlas, Dyn (von Oracle übernommen), Jive Communications (von LogMeIn übernommen), Lucid (von Cint Group AB übernommen), Mineral, OutSystems, ProtoLabs (IPO an der NYSE) und WP Engine. Guidepost Growth Equity stellt das flexible Kapital, die operative Unterstützung und die strategische Beratung bereit, die für den anhaltenden Erfolg von Unternehmen in der Wachstumsphase erforderlich sind, und verwaltet ein Kapital von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website guidepostgrowth.com oder folgen Sie Guidepost auf LinkedIn.courtney@bospar.comMedienkontakt:Courtney MerollePR-Beauftragter754.715.0747courtney@bospar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1830063/Atlas_Logo.jpgOriginal-Content von: Atlas, übermittelt durch news aktuell