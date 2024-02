Atlas Pearls and Perfumes Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Atlas Pearls liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Atlas Pearls in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist, wodurch Atlas Pearls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlas Pearls mit 7,24 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) auf, was auf eine unterbewertete Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 559,46 Prozent erzielt, was 556,7 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Atlas Pearls aktuell 513,8 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut" führt.