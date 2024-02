Atlas Pearls and Perfumes Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Atlas Pearls wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 33,33 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,82, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atlas Pearls-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 AUD liegt, was einen deutlichen Anstieg von 150 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,16 AUD) zeigt einen Anstieg von 25 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Atlas Pearls in den letzten 12 Monaten eine Performance von 559,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 45,57 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +513,88 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um Atlas Pearls zeigen eine trübe Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Atlas Pearls-Aktie auf Basis dieser Analyse ein gemischtes Rating, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich positiv ausfallen, während das Sentiment und der Buzz eher negativ sind.