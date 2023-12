Atlas Copco AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Derzeit schüttet Atlas Copco niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Laut Angaben beträgt der Unterschied 1,42 Prozentpunkte (1,85 % gegenüber 3,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Eine technische Analyse zeigt, dass die Atlas Copco-Aktie laut trendfolgender Indikatoren gut abschneidet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 127,36 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 143 SEK liegt, was einer Abweichung von +12,28 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurze 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 132,04 SEK, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +8,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Atlas Copco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild der Atlas Copco-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Atlas Copco in diesem Bereich somit eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Atlas Copco zahlt die Börse 24,55 Euro. Dies liegt 47 Prozent unter dem branchenüblichen Wert von 46. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.