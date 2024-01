Mit Atlas Copco ADR wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Dividendenrendite von Atlas Copco liegt derzeit bei 1,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,41 Prozent im Vergleich zur Branche, weshalb die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einschätzt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist Atlas Copco derzeit überkauft, mit einem 7-Tage-RSI von 77,87 Punkten. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Auf der 25-Tage-Basis hingegen zeigt der RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Atlas Copco daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bezüglich Atlas Copco hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls stärker, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Atlas Copco für diesen Bereich ein "Gut".

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlas Copco derzeit bei 25,11, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,22 liegt. Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung der Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.