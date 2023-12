Atlas Copco ADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse von Atlas Copco-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 127,36 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 143 SEK liegt, was einer Abweichung von +12,28 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 132,04 SEK liegt unter dem letzten Schlusskurs (+8,3 Prozent), was dazu führt, dass Atlas Copco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Atlas Copco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Mit einem Unterschied von 1,42 Prozentpunkten (1,85 % gegenüber 3,27 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Atlas Copco zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den Stimmungsbildern in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Atlas Copco daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Atlas Copco zahlt. Dieser Wert liegt um 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 46. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.