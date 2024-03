Atlas Copco ABries B Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atlas Copco B":

Das schwedische Industrieunternehmen Atlas Copco wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche, die ein KGV von 50,41 aufweisen, liegt Atlas Copco um ca. 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atlas Copco derzeit bei 1,64 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Atlas Copco weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Atlas Copco in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Atlas Copco derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Sowohl der GD200 von 137,14 SEK als auch der GD50 von 151,69 SEK deuten darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt wird Atlas Copco basierend auf den verschiedenen Kriterien mit einer guten Fundamentalanalyse und technischen Analyse bewertet, während die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz neutral oder schlecht bewertet werden.