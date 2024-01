Atlas Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Aktienkurs von Atlas verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,12 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 18,85 Prozent, was eine Underperformance von -22,97 Prozent für Atlas bedeutet. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 11,1 Prozent, wobei Atlas um 15,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Atlas liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist Atlas weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Atlas wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und weder stark mit positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien beschäftigt wurde.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Atlas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,0004 USD um 98 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) weicht um 96 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,0004 USD) ab. Somit erhält die Atlas-Aktie in der charttechnischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Atlas-Aktie sowohl in Bezug auf den Aktienkurs, den RSI, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.