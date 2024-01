Atlas Aktie: Aus und vorbei!

Die Anleger von Atlas haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Atlas bei -4,12 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,85 Prozent, während Atlas nur bei 22,98 Prozent lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, zeigt, dass Atlas derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine neutrale Bewertung, da Atlas weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating für Atlas, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem Trendsignal liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Atlas eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.