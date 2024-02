Atlanticus HoldingsPreferred Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Der Relative Stärke Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 40,31 deutet darauf hin, dass die Aktie von Atlanticus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Bei weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz schneidet Atlanticus jedoch nicht so gut ab. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atlanticus mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,76 Prozent in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,84 Prozent erzielt, was 14,59 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 5,85 Prozent, was Atlanticus um 11,99 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

