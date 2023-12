Atlanticus Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Atlanticus Holdings":

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Das KGV von Atlanticus liegt bei 6,61, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Verbraucherfinanzierungsbranche. Das Branchen-KGV beträgt 52,61, was zu einer Unterbewertung von 87 Prozent führt. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Stimmung als neutral einzustufen ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigten eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung für Atlanticus blieb in einem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Atlanticus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Atlanticus weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,82 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,19 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Atlanticus somit in allen analysierten Abschnitten die Bewertung "Neutral".