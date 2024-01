Atlantica Yield Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure stattgefunden. Davon wurden 0 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Atlantica Sustainable Infrastructure vor. Im Rahmen der Bewertungen der Analysten ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 30,67 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,64 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,5 USD. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut". Insgesamt erhält Atlantica Sustainable Infrastructure also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 51,53 und liegt 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 124. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Atlantica Sustainable Infrastructure auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Atlantica Sustainable Infrastructure wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen über Atlantica Sustainable Infrastructure in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.