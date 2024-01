Atlantica Yield Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Atlantica Sustainable Infrastructure-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,54 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,81 USD, was einem Unterschied von -7,68 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 19,88 USD, was einer ähnlichen Höhe (+4,68 Prozent) entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Atlantica Sustainable Infrastructure-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Neutral", da 0 Buc, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Atlantica Sustainable Infrastructure liegt bei 30,67 USD, was einer möglichen Entwicklung des Aktienkurses um 47,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Atlantica Sustainable Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,36 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche eine Underperformance von -60,7 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie 60,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.