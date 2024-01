Atlantica Yield Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Atlantica Sustainable Infrastructure. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Atlantica Sustainable Infrastructure derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler. Der Unterschied beträgt 4,93 Prozentpunkte (9,5 % gegenüber 4,57 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Atlantica Sustainable Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,36 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" sind im Durchschnitt um 0,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,53 Prozent im Branchenvergleich für Atlantica Sustainable Infrastructure bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,17 Prozent im letzten Jahr. Atlantica Sustainable Infrastructure lag 10,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Denn das KGV liegt mit 51,53 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler", der 129,73 beträgt. Basierend auf dieser Einschätzung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".