Atlantica Yield Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie der Atlantica Sustainable Infrastructure hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 20,96 USD erreicht, was einer Entfernung von +6,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird kurzfristig als positiv bewertet. Allerdings liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, bei -7,5 Prozent, was langfristig als negativ eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" aus charttechnischer Sicht eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt überwiegend negative Meinungen über die Atlantica Sustainable Infrastructure. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten des Unternehmens. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 9,5 Prozent, was 4,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik wird daher positiv bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Atlantica Sustainable Infrastructure abgegeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Sie erwarten auch eine positive Entwicklung des Kurses um 46,31 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 30,67 USD. Insgesamt erhalten die Bewertungen der institutionellen Analysten daher ein positives Urteil.