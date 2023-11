Atlantica Yield Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Atlantica Sustainable Infrastructure hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -28,35 Prozent erzielt, was mehr als 76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 48,07 Prozent, wobei Atlantica Sustainable Infrastructure mit 76,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Atlantica Sustainable Infrastructure derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler". Der Unterschied beträgt 3,07 Prozentpunkte (9,5 % gegenüber 6,43 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) erscheint Atlantica Sustainable Infrastructure auf fundamentaler Basis überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 143,05, was einen Abstand von 12 Prozent zum Branchen-KGV von 127,72 darstellt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um Atlantica Sustainable Infrastructure. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure unserer Ansicht nach bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.