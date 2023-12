Atlantic Union Bankshares Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwei Wochen wurde über Atlantic Union Bankshares besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Atlantic Union Bankshares auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Atlantic Union Bankshares-Aktie mit 36,09 USD um +19,78 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (30,13 USD) ab. Dies entspricht ebenfalls einer "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +16,76 Prozent im positiven Bereich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für Atlantic Union Bankshares abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Atlantic Union Bankshares vor, wodurch das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Atlantic Union Bankshares als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atlantic Union Bankshares-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,08 und ein Wert für den RSI25 von 29,23, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.