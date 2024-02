Atlantic Union Bankshares Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Atlantic Union Bankshares-Aktie stattgefunden. Alle 2 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Atlantic Union Bankshares gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Atlantic Union Bankshares-Aktie bei 33,06 USD liegt, was eine positive Entfernung von +8,39 Prozent vom GD200 (30,5 USD) bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35 USD, was zu einem negativen Signal führt, da der Abstand -5,54 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Atlantic Union Bankshares liegt bei 54,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 55,01 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Atlantic Union Bankshares-Aktie auf der Basis der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating, wobei das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.