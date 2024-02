Atlantic Union Bankshares Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Atlantic Union Bankshares liegt bei 68,02, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aktie der Atlantic Union Bankshares sind 2 Einstufungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Atlantic Union Bankshares. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird die Atlantic Union Bankshares auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 30,31 USD liegt und der Kurs der Aktie (32,58 USD) um +7,49 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 34,87 USD, was einer Abweichung von -6,57 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".