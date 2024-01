Atlantic Union Bankshares Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Atlantic Union Bankshares wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 32,8. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Atlantic Union Bankshares wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktie von Atlantic Union Bankshares erhält in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Atlantic Union Bankshares-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung versehen.