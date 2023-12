Atlantic Power & Infrastructure Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die technische Analyse der Atlantic Power & Infrastructure-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,047 USD lag, was einer Abweichung von -21,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 USD über dem letzten Schlusskurs von 0,047 USD, was einer Abweichung von -6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Atlantic Power & Infrastructure eingestellt waren. Die Diskussionen waren überwiegend positiv und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Atlantic Power & Infrastructure in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Atlantic Power & Infrastructure derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,63 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Atlantic Power & Infrastructure-Aktie somit gemäß der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating und wird auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Dividende eher negativ bewertet.

