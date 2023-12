Atlantic Power & Infrastructure Aktie: Was macht der Markt?

Bei Atlantic Power & Infrastructure fällt die Dividende mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (4,61 %) niedriger aus. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Ausschüttung um 4,61 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Atlantic Power & Infrastructure liegt der RSI7 bei 28,21 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und weist die Aktie als "Neutral" aus.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher erhält Atlantic Power & Infrastructure hier eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Kurs von 0,0475 USD, was eine Entfernung von -20,83 Prozent vom GD200 (0,06 USD) bedeutet und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 0,05 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Atlantic Power & Infrastructure-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.