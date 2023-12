Atlantic Power & Infrastructure Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Atlantic Power & Infrastructure weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein neutraler Wert von 64. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Atlantic Power & Infrastructure. Auch aktuell zeigt das Stimmungsbarometer überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie mit einem Kurs von 0.039 USD derzeit -22 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -35 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aufgrund der Dividende, des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung der Atlantic Power & Infrastructure als "Schlecht".