Atlantic Power & Infrastructure Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Atlantic Power & Infrastructure einen Wert von 100, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Für Atlantic Power & Infrastructure liegt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 0,06 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,038 USD liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 USD unter dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Atlantic Power & Infrastructure in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt mit "Gut" bewertet.