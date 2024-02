Atlantic Power & Infrastructure Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Atlantic Power & Infrastructure wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,84 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 62,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Atlantic Power & Infrastructure damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Atlantic Power & Infrastructure ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung lassen sich zur Einschätzung von Aktienkursen heranziehen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Atlantic Power & Infrastructure neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Demnach wird die Aktie auch für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Atlantic Power & Infrastructure aktuell bei 0,05 USD verortet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,03812 USD, was einem Abstand von -23,76 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 USD, was einer Differenz von -4,7 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".