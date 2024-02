Atlantic Coastal Acquisition Aktie: Das war abzusehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Atlantic Coastal Acquisition laut dem jüngsten Bericht ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atlantic Coastal Acquisition-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,48, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,21, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Bewertung durch die Anleger in den sozialen Medien zeigt sich jedoch als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergab keine eindeutige Tendenz. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Atlantic Coastal Acquisition in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atlantic Coastal Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,47 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (10,45 USD) weicht somit nur um -0,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,58 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,23 Prozent). Insgesamt erhält die Atlantic Coastal Acquisition-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.