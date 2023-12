Atlantic Coastal Acquisition Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Atlantic Coastal Acquisition hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,56 USD verzeichnet, was einem Rückgang von -0,09 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Atlantic Coastal Acquisition-Aktie liegt bei 16, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (48,43) keine Über- oder Unterbewertung, wodurch die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Atlantic Coastal Acquisition basierend auf der RSI-Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Atlantic Coastal Acquisition-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und werden daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls die Einstufung als "Neutral".