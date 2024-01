Atlantic Coastal AcquisitionII Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Atlantic Coastal Acquisition Corp II":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie Anleger berichteten. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Atlantic Coastal Acquisition Ii. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein trüberes Bild. Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen Atlantic Coastal Acquisition Ii gesprochen haben. Insgesamt resultiert daraus ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atlantic Coastal Acquisition Ii-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,6 USD weicht daher um +1,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs von 10,61 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Atlantic Coastal Acquisition Ii-Aktie also für die einfache Charttechnik ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Atlantic Coastal Acquisition Ii als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atlantic Coastal Acquisition Ii-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.