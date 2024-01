Atlantic American Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Atlantic American befindet sich bei 31,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,73 und zeigt eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete die Aktie von Atlantic American im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,07 Prozent, was 26,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,22 Prozent, und Atlantic American liegt aktuell 34,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Atlantic American-Aktie beträgt derzeit 2,03 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,51 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +23,65 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2 USD über dem letzten Schlusskurs (+25,5 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Atlantic American auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Atlantic American in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Atlantic American, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".