Atlantic American Aktie: In Lauerstellung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlantic American beträgt derzeit 165,3, was 350 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Daher erhält Atlantic American in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 1, was einer negativen Differenz von -2,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet ergibt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Atlantic American. Daher wird dem Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zugeschrieben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atlantic American-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,04 USD liegt, was nur leicht über dem aktuellen Schlusskurs von 2,01 USD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein höherer Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird der Aktie von Atlantic American daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik zugeschrieben.