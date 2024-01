Atlantic American Aktie: Es wird konkret!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an nur zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Atlantic American gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Atlantic American-Aktie gute Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,03 USD, während der letzte Schlusskurs mit 2,45 USD deutlich darüber liegt (+20,69 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,9 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs darüber (+28,95 Prozent), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Atlantic American auf Basis trendfolgender Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atlantic American-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also wieder ein "Gut"-Rating für Atlantic American.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlantic American liegt bei 165,3, was deutlich über dem Branchenmittel in der Versicherungsbranche (39,33) liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.