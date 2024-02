Atkore, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Atkore hat in den letzten Monaten wenig Aktivität in der Online-Diskussion gezeigt und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 55,97 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Atkore also eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,45 und damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Daher wird Atkore auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Atkore eine Rendite von 0 % aus, was 17,05 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung ist. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.