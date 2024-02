Atkore Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Atkore haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung gegenüber der Aktie negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Atkore eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atkore mit einem Wert von 9,4 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 72 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 33. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atkore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 143,62 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 161,03 USD weicht somit um +12,12 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Atkore-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Atkore diskutiert wurde. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Atkore auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.