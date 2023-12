Atkore Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Atkore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Atkore damit 106,61 Prozent unter dem Durchschnitt (146,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 238,47 Prozent. Atkore liegt aktuell 198,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Atkore in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Da in den sozialen Medien positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Atkore für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,03 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Atkore auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Atkore-Aktie aktuell mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Atkore vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (164,67 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,78 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Atkore eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.