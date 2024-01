Atkore Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Grove":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Atkore liegt bei 79,66, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,25 und wird als "neutral" betrachtet. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Atkore derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenrendite.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atkore liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,3 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird Atkore daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Atkore eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.