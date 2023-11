Atkore Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse einer Aktie ist eine wichtige Methode, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Atkore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass dieser aktuell bei 139,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 127,51 USD liegt damit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -8,68 Prozent. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 135,77 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Atkore-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen für Atkore aus den letzten zwölf Monaten ergeben 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat gibt es keine aktualisierten Analystenmeinungen, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 164,67 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 29,14 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Atkore-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Atkore wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Atkore weist hier einen Wert von 7,49 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 29,36. Dies entspricht einer Unterbewertung von 74 Prozent und führt daher zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.