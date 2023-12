Atkore Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Atkore im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von 12,77 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für die "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 13,98 Prozent, wobei Atkore um lediglich 1,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atkore-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 139,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs 156,29 USD beträgt. Dies ergibt eine Abweichung von +12,38 Prozent und bewirkt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 133,16 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +17,37 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Atkore.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,49, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Dadurch ist der Titel unterbewertet und wird auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.