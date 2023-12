Atico Mining Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Atico Mining ist neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Atico Mining bei -47,73 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,57 Prozent, wobei Atico Mining mit 37,16 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Atico Mining bei 0,17 CAD angegeben, während der Aktienkurs bei 0,105 CAD liegt, was einem Abstand von -38,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -12,5 Prozent an. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".