Atico Mining Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Atico Mining beträgt der RSI 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Atico Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,73 Prozent, was zu einer Unterperformance von -36,88 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,16 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,115 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -28,13 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,12 CAD, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Auf fundamentalen Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atico Mining bei 3,76 Euro, was 99 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.