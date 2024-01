Atico Mining Aktie: Reagiert die Aktie?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Atico Mining ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atico Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,44, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Atico Mining wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich ein insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild.

Der aktuelle Kurs von Atico Mining von 0,115 CAD liegt mit -28,13 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung auf einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,12 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Atico Mining-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Aktie von Atico Mining als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,76 gehandelt, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 324,4 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.