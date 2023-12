Atico Mining Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Atico Mining-Aktie erhält in jüngster Zeit eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,11 CAD, was einer Abweichung von -35,29 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,17 CAD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,33 Prozent darunter. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Atico Mining-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) dient der Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55,56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI von 53,57. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anlegeräußerten sich hauptsächlich neutral oder sogar positiv über das Unternehmen Atico Mining. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Fundamental betrachtet weist die Atico Mining-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,76 auf, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" als günstig erscheint. Mit einem Abstand von 99 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt zeigt die Atico Mining-Aktie gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysen. Während sie charttechnisch und gemäß des RSI eher neutral oder schlecht abschneidet, wird sie aufgrund der positiven Anlegerstimmung und des niedrigen KGV mit "Gut" bewertet.