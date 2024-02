Athos Immobilien Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ina Invest":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass eine Aktie "überverkauft" ist, während Werte zwischen 70 und 100 auf eine "überkaufte" Aktie hinweisen. Ein Wert von 50 wird als "neutral" eingestuft. Der RSI der Athos Immobilien liegt bei 50, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,67, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikationsfrequenz, können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Athos Immobilien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie auch hier als "neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Athos Immobilien. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Athos Immobilien-Aktie ein Durchschnitt von 46,06 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,4 EUR, was einer Abweichung von -3,6 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt kann daher die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung für die Athos Immobilien-Aktie feststellen.