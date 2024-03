Athira Pharma Inc Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet hat eine große Auswirkung darauf, wie Stimmungen verstärkt oder sogar umgekehrt werden. Die Anzahl von Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Athira Pharma wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Athira Pharma-Aktie auf 2,54 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,55 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,24 USD, was zu einem Abstand von -21,3 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu Athira Pharma veröffentlicht. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Athira Pharma-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 62,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Athira Pharma basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse eine überwiegend negative Stimmung und eine neutrale technische Bewertung für die Aktie von Athira Pharma.