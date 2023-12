Athira Pharma Inc Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig verwendetes Instrument in der Finanzanalyse. Ein Blick auf den kurzfristigen RSI für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Athira Pharma-Aktie mit einem Wert von 33,73 aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 33,42, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen rund um Athira Pharma geführt wurden. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten Tagen überwiegen ebenfalls die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Athira Pharma in den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Gesamtbewertung für Athira Pharma führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Athira Pharma-Aktie bei 2,14 USD liegt, was einer Entfernung von -11,57 Prozent vom GD200 (2,42 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1,69 USD, was einem Abstand von +26,63 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Athira Pharma-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.